“أمانة الجوف” تكثف أعمال معالجة التشوه البصري بشوارع صوير

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كثفت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية صوير أعمال معالجة مظاهر التشوه البصري في الشوارع والأحياء، ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة وتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة.

وأوضح رئيس بلدية صوير المهندس تركي بن عبدالعزيز السلامة, أن أعمال تحسين المشهد الحضري خلال الفترة من 15 أكتوبر حتى 27 نوفمبر , تضمنت رفع 3775 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم في الأحياء والشوارع، ومعالجة 85 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران, مضيفاً إلى أن جهود البلدية شملت إصلاح 9720 متراً مربعاً من حفر الشوارع والتشققات و 285 متراً مربعاً من الأرصفة .