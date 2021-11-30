احدث الأخبار

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تنظم فعالية اليوم العالمي للإعاقة
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يقف على آخر التجهيزات لسباق فورملا 1 (صور)
أبرز المواد
 «مكافحة المخدرات»: إحباط تهريب 30.3 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى السعودية
أبرز المواد
 الرياض تحتضن أكبر الفعاليات الموسيقية على مستوى الشرق الأوسط
أبرز المواد
 بعد رصد أول حالة بـ “أوميكرون” في المملكة.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين
أبرز المواد
 صحة الرياض تُنفّذ 14390 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 أنور قرقاش: الإمارات سترسل وفدا إلى إيران قريبا
أبرز المواد
 الرئيس اللبناني يزعم أن حزب الله الإرهابي لم يرتكب أي خطأ داخل بلاده
أبرز المواد
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح مشروع معمل حرفة في سقطرى
أبرز المواد
 “أمانة الجوف” تكثف أعمال معالجة التشوه البصري بشوارع صوير
أبرز المواد
 أبو تريكة يتصدر التريند بعد تصريحاته عن محاربة المثلية
أبرز المواد
 أمانة جازان تُدشن مبادرة “وادي جازان الأخضر”
أبرز المواد
عاجل

بعد رصد أول حالة بـ “أوميكرون” في المملكة.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تنظم فعالية اليوم العالمي للإعاقة

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تنظم فعالية اليوم العالمي للإعاقة

أبرز المواد
الأمير خالد الفيصل يقف على آخر التجهيزات لسباق فورملا 1 (صور)

الأمير خالد الفيصل يقف على آخر التجهيزات لسباق فورملا 1 (صور)

أبرز المواد
«مكافحة المخدرات»: إحباط تهريب 30.3 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى السعودية

«مكافحة المخدرات»: إحباط تهريب 30.3 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى السعودية

أبرز المواد
الرياض تحتضن أكبر الفعاليات الموسيقية على مستوى الشرق الأوسط

الرياض تحتضن أكبر الفعاليات الموسيقية على مستوى الشرق الأوسط

أبرز المواد

“أمانة الجوف” تكثف أعمال معالجة التشوه البصري بشوارع صوير

“أمانة الجوف” تكثف أعمال معالجة التشوه البصري بشوارع صوير
https://almnatiq.net/?p=1076813
المناطق _واس

كثفت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية صوير أعمال معالجة مظاهر التشوه البصري في الشوارع والأحياء، ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة وتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة.

وأوضح رئيس بلدية صوير المهندس تركي بن عبدالعزيز السلامة, أن أعمال تحسين المشهد الحضري خلال الفترة من 15 أكتوبر حتى 27 نوفمبر , تضمنت رفع 3775 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم في الأحياء والشوارع، ومعالجة 85 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران, مضيفاً إلى أن جهود البلدية شملت إصلاح 9720 متراً مربعاً من حفر الشوارع والتشققات و 285 متراً مربعاً من الأرصفة .

روابط ذات صلة

أمانة الجوف تعالج مظاهر التشوه البصري في أكثر من 16 ألف موقع بمركز أبوعجرم

أمانة الجوف تعالج مظاهر التشوه البصري في أكثر من 16 ألف موقع بمركز أبوعجرم
“تعليم الجوف” تعلن أسماء الطلاب والطالبات المرشحين لمسابقة موهوب 2021

“تعليم الجوف” تعلن أسماء الطلاب والطالبات المرشحين لمسابقة موهوب 2021
خلال استقباله مدير السجون.. أمير الجوف يؤكد على أهمية خدمة النزلاء بالإصلاحيات  

خلال استقباله مدير السجون.. أمير الجوف يؤكد على أهمية خدمة النزلاء بالإصلاحيات  

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*