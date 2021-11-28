احدث الأخبار

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تنظم فعالية اليوم العالمي للإعاقة
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يقف على آخر التجهيزات لسباق فورملا 1 (صور)
أبرز المواد
 «مكافحة المخدرات»: إحباط تهريب 30.3 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى السعودية
أبرز المواد
 الرياض تحتضن أكبر الفعاليات الموسيقية على مستوى الشرق الأوسط
أبرز المواد
 بعد رصد أول حالة بـ “أوميكرون” في المملكة.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين
أبرز المواد
 صحة الرياض تُنفّذ 14390 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 أنور قرقاش: الإمارات سترسل وفدا إلى إيران قريبا
أبرز المواد
 الرئيس اللبناني يزعم أن حزب الله الإرهابي لم يرتكب أي خطأ داخل بلاده
أبرز المواد
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح مشروع معمل حرفة في سقطرى
أبرز المواد
 “أمانة الجوف” تكثف أعمال معالجة التشوه البصري بشوارع صوير
أبرز المواد
 أبو تريكة يتصدر التريند بعد تصريحاته عن محاربة المثلية
أبرز المواد
 أمانة جازان تُدشن مبادرة “وادي جازان الأخضر”
أبرز المواد
عاجل

بعد رصد أول حالة بـ “أوميكرون” في المملكة.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تنظم فعالية اليوم العالمي للإعاقة

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تنظم فعالية اليوم العالمي للإعاقة

أبرز المواد
الأمير خالد الفيصل يقف على آخر التجهيزات لسباق فورملا 1 (صور)

الأمير خالد الفيصل يقف على آخر التجهيزات لسباق فورملا 1 (صور)

أبرز المواد
«مكافحة المخدرات»: إحباط تهريب 30.3 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى السعودية

«مكافحة المخدرات»: إحباط تهريب 30.3 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى السعودية

أبرز المواد
الرياض تحتضن أكبر الفعاليات الموسيقية على مستوى الشرق الأوسط

الرياض تحتضن أكبر الفعاليات الموسيقية على مستوى الشرق الأوسط

أبرز المواد

الرئيس اللبناني يزعم أن حزب الله الإرهابي لم يرتكب أي خطأ داخل بلاده

الرئيس اللبناني يزعم أن حزب الله الإرهابي لم يرتكب أي خطأ داخل بلاده
https://almnatiq.net/?p=1076820
المناطق _ وكالات

زعم الرئيس اللبناني “ميشيل عون” خلال لقاء مع قناة “الجزيرة” القطرية أن حزب الله الإرهابي لم يرتكب أي خطأ داخل لبنان.

وادعى أن حزب الله الإرهابي يمثل ثلث الشعب اللبناني ولم يقم على الأراضي اللبنانية بأي خطأ، وتابع أنا انتخبت في اعام 2017م رئيسا للجمهورية ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم وحزب الله يلتزم بالقرار 1701 ولم يصدر منه أي خلل، ولم يحدث منه أي حادث أمني على الأراضي اللبنانية.

وتجاهل الرئيس اللبناني تفجير بيروت الذي تشير أصابع الاتهام فيه إلى حزب الله الإرهابي رغم معارضته ضغوط الحزب لإقالة قاضي التحقيق في قضية مرفأ بيروت “طارق بيطار”، الذي يتجه لتوجيه الاتهام في تفجير المرفأ للحزب مباشرة.
كما تناسى عون مسلسل الرعب الإرهابي الذي يُدار من الضاحية الجنوبية في لبنان؛ والذي نفذ العديد من عمليات الاغتيال داخل لبنان ومنهم الناشط الشيعي المعارض لـ«حزب الله» لقمان سليم الذي وُجد مقتولاً في سيارته وعُثر عليه في النبطية.

روابط ذات صلة

كأس العرب.. فكرة انطلقت من لبنان والسعودية أول حاصد للقلب في هذا القرن

كأس العرب.. فكرة انطلقت من لبنان والسعودية أول حاصد للقلب في هذا القرن
المملكة ترحب بإعلان الحكومة الأسترالية عزمها إدراج حزب الله منظمة إرهابية

المملكة ترحب بإعلان الحكومة الأسترالية عزمها إدراج حزب الله منظمة إرهابية
شاهد.. الحوثي يستعين بميليشيا الحرس الثوري وحزب الله لإقامة قاعدة عسكرية بمطار صنعاء

شاهد.. الحوثي يستعين بميليشيا الحرس الثوري وحزب الله لإقامة قاعدة عسكرية بمطار صنعاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*