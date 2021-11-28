الرئيس اللبناني يزعم أن حزب الله الإرهابي لم يرتكب أي خطأ داخل بلاده

المناطق _ وكالات

زعم الرئيس اللبناني “ميشيل عون” خلال لقاء مع قناة “الجزيرة” القطرية أن حزب الله الإرهابي لم يرتكب أي خطأ داخل لبنان.

وادعى أن حزب الله الإرهابي يمثل ثلث الشعب اللبناني ولم يقم على الأراضي اللبنانية بأي خطأ، وتابع أنا انتخبت في اعام 2017م رئيسا للجمهورية ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم وحزب الله يلتزم بالقرار 1701 ولم يصدر منه أي خلل، ولم يحدث منه أي حادث أمني على الأراضي اللبنانية.

وتجاهل الرئيس اللبناني تفجير بيروت الذي تشير أصابع الاتهام فيه إلى حزب الله الإرهابي رغم معارضته ضغوط الحزب لإقالة قاضي التحقيق في قضية مرفأ بيروت “طارق بيطار”، الذي يتجه لتوجيه الاتهام في تفجير المرفأ للحزب مباشرة.

كما تناسى عون مسلسل الرعب الإرهابي الذي يُدار من الضاحية الجنوبية في لبنان؛ والذي نفذ العديد من عمليات الاغتيال داخل لبنان ومنهم الناشط الشيعي المعارض لـ«حزب الله» لقمان سليم الذي وُجد مقتولاً في سيارته وعُثر عليه في النبطية.