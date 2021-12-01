أنور قرقاش: الإمارات سترسل وفدا إلى إيران قريبا

المناطق- رويترز

أعلن أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أمس الثلاثاء إن بلاده سترسل قريبا وفدا إلى إيران في إطار مساعي تحسين العلاقات مع طهران.

وتابع قرقاش أن أبوظبي ستبقي حلفاءها الخليجيين على علم بمستجدات الأمور.

وأضاف قرقاش للصحفيين في معرض رده على سؤال عن الموعد الذي سيعقد فيه وفد إماراتي محادثات في طهران “كلما كان ذلك أقرب كان أفضل”.

ومضى يقول “هناك تقدير من جانب الإيرانيين لإعادة بناء الجسور مع الخليج. نحن نتعامل مع ذلك بمنظور إيجابي”، مضيفا أن أبوظبي لا تزال لديها مخاوف إزاء أنشطة إيران الإقليمية.