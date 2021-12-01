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بعد رصد أول حالة بـ “أوميكرون” في المملكة.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين

بعد رصد أول حالة بـ “أوميكرون” في المملكة.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين
https://almnatiq.net/?p=1076826
المناطق ـ خاص

أعلنت المملكة، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة بـ السلالة المتحورة بفيروس كورونا “أوميكرون” والتي تم اكتشافها مؤخرا في جنوب إفريقيا.

تفاصيل الحالة

الحالة التي تم اكشافها في المملكة، كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة، عن تفاصيلها، مؤكدًا أنها لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا، وتم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

 

إجراءات مشددة

جاء رصد الإصابة الأولي في المملكة، بمتحور أوميكرون؛ استمراراً لجهود الوزارة وهيئة الصحة العامة “وقاية” في التقصي والتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا،  والسلالات المتحورة بشكل مستمر وإجراءات فحص التسلسل الجيني للفيروس وجهود الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة ومنها إجراءات مراقبة المنافذ.

 

رسالة للمواطنين

وعقب اكتشاف أول حالة بالسلالة الجديدة في المملكة، شددت وزارة الصحة على ضرورة مسارعة جميع أفراد المجتمع في استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.

وأكدت الوزارة على أن المرحلة الحالية تتطلب استكمال التحصين سواء بالجرعتين أو بالجرعة التنشيطية لمن أكمل ٦ أشهر على جرعته الثانية.

مؤتمر استثنائي

كانت الصحة أعلنت أمس عن تسجيل (32) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (28) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (538,913) حالة.

ويعقد وزير الصحة، اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا استثنائيا للحديث حول مستجدات فيروس كورونـا، وحول  متحور (أوميكرون) عند الساعة 3:35 عصراً.

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