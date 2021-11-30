الرياض تحتضن أكبر الفعاليات الموسيقية على مستوى الشرق الأوسط

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يقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 16 إلى 19 من ديسمبر 2021، مهرجان ساندستورم الذي يعد أكبر حدث موسيقي على مستوى منطقة الشرق الأوسط بمشاركة كبار الفنانين والموسيقيين العالميين على مسارح ساوندستورم.

ومهرجان ساندستورم من أبرز الفعاليات التي يدرجها تقويم الفعاليات والمواسم الذي أطلقته منصة “روح السعودية”، ليعرض جميع النشاطات السياحية والترفيهية والفعاليات والمواسم المقرر إقامتها خلال شتاء السعودية من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2022.

ويستقطب المهرجان شريحة الشباب من الداخل والخليج والعالم، خاصة أن المهرجان الذي تنظمه “مدل بيست” ويستمر على مدار أربعة أيام سيقام على ثمانية مسارح يشارك فيها 200 فنان من أكبر الفنانين العالميين يمثلون”هولندا، ونيويورك، وكندا، وروسيا، وفلوريدا، وجدة، والقطيف وغيرها”.

وأتاحت “روح السعودية” فرصة الاطلاع على العروض والفعاليات والاختيار بينها، من خلال موقع تقويم الفعاليات والمواسم (https://calendar.visitsaudi.com/) الذي أطلقته في سبتمبر الماضي.

وتفتح المملكة ذراعيها لاستقبال السياح من الداخل والخليج العربي والعالم من خلال عدد هائل من الفعاليات النوعيّة والعالميّة التي تقام لأول مرة في المنطقة، مما يتيح للجميع حرية الاختيار بين فرص غير مسبوقة للاستكشاف والاستمتاع بما تزخر به المملكة من وجهات سياحيّة وفعاليات ترفيهية متميزة ومتنوعة وذات طابع عالمي، تقام كلها بالمملكة، لتلبية تطلعات العوائل والأفراد من مختلف الشرائح العمرية من مواطنين ومقيمين وسياح، مع مراعاة الاشتراطات الصحية كافة والتأكد من التزام الجميع بها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن تجربة سياحيّة وترفيهيّة آمنة وممتعة، وسط ترحيب شعبي بالسياح والزوار، ولسان حالهم يقول للجميع “حياكم بالسعودية”.