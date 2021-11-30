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الأمير خالد الفيصل يقف على آخر التجهيزات لسباق فورملا 1 (صور)

الأمير خالد الفيصل يقف على آخر التجهيزات لسباق فورملا 1 (صور)
https://almnatiq.net/?p=1076846
المناطق _ مكة

وقف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم ميدانيًا على آخر التجهيزات لسباق فورمولا 1 السعودية الذي يحتضنه كورنيش جدة خلال الفترة من 3 – 5 ديسمبر الحالي .

 

واستمع سموه إلى شرح قدّمه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن الحلبة التي يبلغ طولها 6,175 مترًا، ما يجعلها ثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا 1 وتحوي الحلبة 27 منعطفًا .

 

وأكد سمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على اكتمال التجهيزات لاستضافة فورمولا 1 السعودية، والتي تعد من أضخم الفعاليات التي ستنظم في ‎المملكة بواسطة وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الذي سيتولى تنظيم هذا السباق، إضافة إلى برنامج جودة الحياة، حيث سيكون كورنيش جدة نقطة الانطلاق والنهاية للسباق، معبرًا سموه عن فخره واعتزازه بأن تكون المملكة من بين 23 دولة تستضيف هذا الحدث الرياضي الكبير .

ونوه بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله – الكبير للرياضة، الأمر الذي جعل المملكة وجهة رئيسة للأحداث الرياضية الكبرى، مقدمًا شكره للأمير خالد الفيصل على توجيهاته ومتابعته لإنجاح هذه الفعالية الكُبرى.

فورملا 1

فورملا 1

فورملا 1

فورملا 1

 

فورملا 1

فورملا 1

فورملا 1

فورملا 1

فورملا 1

فورملا 1

فورملا 1

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