هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تنظم فعالية اليوم العالمي للإعاقة

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تنظم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة الأمم المتحدة وعدد من الجهات ذات العلاقة، يوم الجمعة القادم, فعالية “هذي إعاقتي” بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

‏وتشتمل الفعالية ‏التي ستقام في مقر الهيئة على معرض يقدم فيه الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم بشكل تفاعلي مع الجمهور ، إضافة إلى مسرح تفاعلي يشارك فيه الأشخاص ذوي الإعاقة ‏عرض تجاربهم، ويصاحب الفعالية حملة إعلامية ‏يشارك فيها جميع القطاعات المختلفة لرفع الوعي بمفهوم الإعاقة.

وتسلّط الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة بتمتعهم بحقوق الإنسان دون تمييز، وتعزيز اندماجهم بالمجتمع وتأصيل الفكر الحقوقي وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

ويهدف الاحتفال باليوم إلى تعزيز فهم قضايا الإعاقة, حيث سيشمل البرنامج هذه السنة التركيز على القيادة والمشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة نحو الشمولية، وسهولة الوصول، والاستدامة.

وتدعو الهيئة جميع المهتمين للحضور والمشاركة في هذا اليوم الذي يُعد يوم ‏مهما يسهم في اندماجهم في المجتمع.