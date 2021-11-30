تويتر يحظر نشر صور ومقاطع مصورة شخصية لآخرين دون موافقتهم

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أعلن موقع تويتر ، أنه لن يسمح بمشاركة وسائط شخصية مثل الصور والمقاطع المصورة على منصته دون موافقة صاحبها.

وتحظر سياسة الخصوصية للموقع بالفعل مشاركة معلومات الآخرين الخاصة مثل أرقام الهواتف والعناوين وبطاقات الهوية.

وقال الموقع في مدونة “عندما يبلغنا الأشخاص الواردون في الصور أو المقاطع المصورة أو ممثل مفوض عنهم بأنهم لا يوافقون على نشرها فسنحذفها”.

وتنحى المؤسس المشارك لموقع التدوينات القصيرة جاك دورسي عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة يوم الاثنين، مسلما زمام الأمور لرئيس التكنولوجيا باراج أجراوال.