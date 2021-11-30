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الشركة الوطنية للإسكان تعلن عن توفر وظائف في عدة مدن

الشركة الوطنية للإسكان تعلن عن توفر وظائف في عدة مدن
https://almnatiq.net/?p=1076868
المناطق_الرياض

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان عن توفر وظائف شاغرة في التخصصات الهندسية والإدارية ، للعمل في المدن ( الرياض ، جدة ، الدمام) وفق المسميات والشروط التالية :

 

» الوظائف :

 

مهندس الهندسة الكهربائية والميكانيكية (الرياض)

 

مهندس مدني (الرياض)

 

مدير المشروع (جدة)

 

مدير المشروع (الدمام)

 

مدير مراقب المشروع (الرياض)

 

هندسة المناظر الطبيعية (الرياض)

 

مصمم داخلي (الرياض)

 

مدير تصميم المباني (الرياض)

 

مدير مهندس معماري (الرياض)

 

الهندسه المعماريه (الرياض)

 

» الشروط العامة :

 

1-  أن يكون المرشح  سعودي الجنسية

 

2- الحصول على المؤهلات والخبزات والمهارات المطلوبة للوظيفة

 

3-   الكفاءة في مجموعة Microsoft Office (Outlook و Excel و Word و PowerPoint وما إلى ذلك)

 

» للتفاصيل والتقديم ( https://bit.ly/3d7bVIl )

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