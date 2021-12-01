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بعد رصد أول حالة بـ “أوميكرون” في المملكة.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين

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بعد قليل.. الصحة تعقد مؤتمرا لكشف الجديد حول متحور “أوميكرون”

بعد قليل.. الصحة تعقد مؤتمرا لكشف الجديد حول متحور “أوميكرون”
https://almnatiq.net/?p=1076870
المناطق ـ متابعات

قال الدكتور محمد خالد العبدالعالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة  الصحة، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي استثنائي، اليوم الأربعاء، عند الساعة 3:35 عصرًا، للحديث حول متحور “أوميكرون”.

 

وأعلنت المملكة اليوم، رصد أول حالة مصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا، وتم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

 

وشددت الوزارة  في تغريدة عبر حسابها على تويتر أن أخذ اللقاحات واستكمال التحصين بها، وتعزيز فعاليتها بالجرعة المنشطة، أفضل وسيلة للتعامل مع المتحورات.

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