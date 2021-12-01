احدث الأخبار

حرم سمو أمير الرياض ترعى حفل تخريج الدفعة الأولى من حاضنة الرياض للأعمال
أبرز المواد
  5 باحثين بجامعة الملك سعود ضمن قائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم
أبرز المواد
 استفادة 100 طفل من الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات “الغرفة الحسية” بمطار الملك خالد الدولي في الرياض
أبرز المواد
 54440 مستفيدًا من خدمات عيادات ” تطمن” في الحدود الشمالية
أبرز المواد
 جمعية الصحة العالمية تعتمد قراراً ببدء صياغة اتفاقية دولية حول الأوبئة
أبرز المواد
 بعد قليل.. الصحة تعقد مؤتمرا لكشف الجديد حول متحور “أوميكرون”
أبرز المواد
 الشركة الوطنية للإسكان تعلن عن توفر وظائف في عدة مدن
أبرز المواد
 تويتر يحظر نشر صور ومقاطع مصورة شخصية لآخرين دون موافقتهم
أبرز المواد
 أمانة جدة تنفذ حملة على البسطات العشوائية
أبرز المواد
 هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تنظم فعالية اليوم العالمي للإعاقة
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يقف على آخر التجهيزات لسباق فورملا 1 (صور)
أبرز المواد
 «مكافحة المخدرات»: إحباط تهريب 30.3 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى السعودية
أبرز المواد
عاجل

بعد رصد أول حالة بـ “أوميكرون” في المملكة.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين

حرم سمو أمير الرياض ترعى حفل تخريج الدفعة الأولى من حاضنة الرياض للأعمال

حرم سمو أمير الرياض ترعى حفل تخريج الدفعة الأولى من حاضنة الرياض للأعمال

أبرز المواد
 5 باحثين بجامعة الملك سعود ضمن قائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم

 5 باحثين بجامعة الملك سعود ضمن قائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم

أبرز المواد
استفادة 100 طفل من الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات “الغرفة الحسية” بمطار الملك خالد الدولي في الرياض

استفادة 100 طفل من الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات “الغرفة الحسية” بمطار الملك خالد الدولي في الرياض

أبرز المواد
54440 مستفيدًا من خدمات عيادات ” تطمن” في الحدود الشمالية

54440 مستفيدًا من خدمات عيادات ” تطمن” في الحدود الشمالية

أبرز المواد

استفادة 100 طفل من الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات “الغرفة الحسية” بمطار الملك خالد الدولي في الرياض

استفادة 100 طفل من الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات “الغرفة الحسية” بمطار الملك خالد الدولي في الرياض
https://almnatiq.net/?p=1076885
المناطق_واس

استقبل مطار الملك خالد الدولي بالرياض ما يزيد عن 100 طفل وطفلة من ذوي الإعاقة داخل الغرفة الحسية، لمساعدتهم على تهيئتهم نفسيًا قبل السفر، حيث تشتمل الغرفة على بيئة آمنة مُجهّزة بالأدوات والأجهزة المتطورة لتحفيّز الحواس المختلفة للأطفال ذي الإعاقة، كالنظر والسمع واللمس والتذوق والشم، وذلك بهدف مساعدتهم على الاسترخاء وعدم التوتر من ركوب الطائرة، وأن تكون رحلة السفر تجربة ممتعة.

 

وأشادت أسر الأطفال ذوي الإعاقة بمبادرة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بتدشين الغرفة الحسية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض بالتعاون مع “مطارات الرياض”، لتحسين تجربة سفر الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم.

 

وأوضحت مديرة مشروع الغرف الحسية بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة خلود إبراهيم الشايع، أن الخطة المستقبلية للمبادرة تضمن تنفيذ عدد من الغرف الحسية في بعض المرافق الأخرى، وذلك بعد نجاح تجربة تأسيس غرفتين في مطار الملك خالد الدولي، ومدينة الملك فهد الطبية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*