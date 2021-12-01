استفادة 100 طفل من الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات “الغرفة الحسية” بمطار الملك خالد الدولي في الرياض

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استقبل مطار الملك خالد الدولي بالرياض ما يزيد عن 100 طفل وطفلة من ذوي الإعاقة داخل الغرفة الحسية، لمساعدتهم على تهيئتهم نفسيًا قبل السفر، حيث تشتمل الغرفة على بيئة آمنة مُجهّزة بالأدوات والأجهزة المتطورة لتحفيّز الحواس المختلفة للأطفال ذي الإعاقة، كالنظر والسمع واللمس والتذوق والشم، وذلك بهدف مساعدتهم على الاسترخاء وعدم التوتر من ركوب الطائرة، وأن تكون رحلة السفر تجربة ممتعة.

وأشادت أسر الأطفال ذوي الإعاقة بمبادرة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بتدشين الغرفة الحسية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض بالتعاون مع “مطارات الرياض”، لتحسين تجربة سفر الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم.

وأوضحت مديرة مشروع الغرف الحسية بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة خلود إبراهيم الشايع، أن الخطة المستقبلية للمبادرة تضمن تنفيذ عدد من الغرف الحسية في بعض المرافق الأخرى، وذلك بعد نجاح تجربة تأسيس غرفتين في مطار الملك خالد الدولي، ومدينة الملك فهد الطبية.