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الصحة: تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا

الصحة: تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا
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المناطق ـ متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل (34) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة ـ رحمها الله.

 

أوضحت الصحة أنه تم تسجيل (26) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (538,939) حالة ولله الحمد.

 

كانت الصحة أعلنت اليوم، اكتشاف حالة مصابة بمتحور أوميكرون، لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا، وتم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

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