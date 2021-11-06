أمانة الجوف ترفع نصف مليون متر مكعب من المخلفات بشوارع وأحياء محافظة القريات

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رفعت أمانة منطقة الجوف ممثلةً في بلدية محافظة القريات قرابة نصف مليون متر مكعب من مخلفات الهدم والبناء في الشوارع والأحياء خلال الفترة الماضية.

يأتي ذلك ضمن جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري في المحافظة والارتقاء بجودة حياة أهالي المنطقة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس فهد بن ابراهيم العنزي أن إجمالي ما تم من أعمال سفلتة الشوارع وترقيع الحفر والتشققات بالطرق خلال الفترة الماضية بلغ 180 ألف متر مربع، كما تم رفع 479635 متر مكعب من المخلفات والأنقاض من خلال الفرق الميدانية المختصة.

وأكد العنزي أن ملف معالجة مظاهر التشوه البصري يأتي ضمن أولويات البلدية وفقا لتوجيهات أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، ومبادرات وخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأهاب العنزي بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع البلدية من خلال تقديم البلاغات والملاحظات عبر منصة (بلدي) ومركز الاتصال الموحد 940 بما يسرع عملية رصد ومعالجة الملاحظات ويسهم في تحسين المشهد الحضري والمحافظة على البيئة.