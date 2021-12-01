انطلاق مباراة مصر ولبنان في بطولة كأس العرب

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بدأت مباراة منتخب مصر لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش أمام منتخب لبنان، فى أول مشواره بكأس العرب والتي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر المقبل بالجولة الاولي للمجموعة الرابعة والتي تضم معهما السودان و الجزائر.

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم ضد لبنان دون أن يتعرض لأي هزيمة تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذى تولى المهمة خلفًا لحسام البدري، وخاض 5 مباريات مع الفريق حتى الآن حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراة وحيدة.

ويواجه كارلوس كيروش أزمة قبل مباراة لبنان بسبب رغبته في تحقيق الفوز للمنافسة على التاهل لدور الثمانية وتصدر المجموعة مبكرا وعدم الدخول في حسابات صعبة.