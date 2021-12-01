مجلس شباب حائل يطلق مبادرة “زراعة” بالمنطقة

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انطلقت اليوم، مبادرة “زراعة” التي نظمها مجلس شباب منطقة حائل، بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية بالمنطقة.

وأكد أمين مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي، أن هذه المبادرة التي حظيت بمشاركة العديد من منسوبي الجهات الحكومية بالمنطقة والمهتمين بالأعمال التطوعية والبيئة استهدفت في عامها الثاني زراعة 3000 شتلة، وإعادة تأهيل بعض الأشجار لزيادة نسبة الغطاء النباتي، والحد من آثار التصحر، مشيراً إلى أن أفراد المجتمع أُشرِكوا في زراعة العديد من الشتلات للتوسع في المشاركة، وتشجيع العمل التطوعي، وتحفيز المشاركة المجتمعية في مجال التشجير، لتنمية الغطاء النباتي، وزيادة الرقعة الخضراء.

وأوضح الدكتور الرويضي أن منتزه مشار الوطني اختير للإسهام في توفير بيئات للتنزه ذات لمسة جمالية، ليستفيد منها أهالي المناطق بوصفه متنزهًا طبيعيًا، مما يرتقي بجودة الحياة، وينسجم مع رؤية المملكة 2030، مشيداً بما تحظى به مبادرات ونشاطات شباب المنطقة من دعم ومتابعة متواصلة ومستمرة من سمو أمير منطقة حائل، رئيس مجلس شباب المنطقة، وسمو نائب أمير المنطقة، نائب رئيس مجلس شباب المنطقة.