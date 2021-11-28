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نائب أمير منطقة جازان يتفقد الخدمات المقدمة واحتياجات الأهالي

نائب أمير منطقة جازان يتفقد الخدمات المقدمة واحتياجات الأهالي
https://almnatiq.net/?p=1076934
المناطق _ جازان

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم عددا من المراكز بالمنطقة ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها.

 

وشملت الجولة مراكز الجانبة والخشعة وجبال الحشر التابعة لمحافظة الداير بني مالك، ومركز وادي عمود بمحافظة الريث، حيث التقى بمحافظ الداير بني مالك ومحافظ الريث والمشايخ ورؤساء المراكز التي شملتها الزيارة لبحث الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم واحتياجات ومتطلبات تلك المراكز من الخدمات التنموية والسبل الكفيلة بتنفيذها وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.

 

واستمع سموه لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون، مؤكدًا أنها تحظى باهتمام سمو أمير منطقة جازان ومتابعةً شخصية من سموه، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها اللَّه – من خلال تلمّس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية كافة.

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