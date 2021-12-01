البيئة توقع مذكرة تفاهم مع “الرياض للتعمير” لإدارة سوق العزيزية

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وقع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مذكرة تفاهم مع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير تستهدف إدارة وتشغيل سوق العزيزية للخضار والفاكهة واللحوم بالعاصمة الرياض.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عمل وشراكات استراتيجية في مجال تطوير أعمال إدارة وتشغيل خدمات أسواق النفع العام، وتنظيم بيئة عمل هذا القطاع الحيوي والهام بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وبرامج التوطين في المملكة، وما يتطلب ذلك من تكامل بين القطاع العام والخاص وفقا لاستراتيجيات الوزارة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

وتسهم المذكرة في تحديد إطار عمل مشترك بين الطرفين لتطوير إدارة وتشغيل سوق العزيزية للخضار والفواكه بالرياض، ليكون سوق نموذجياً، ودراسة إمكانية قيام شراكة بين الطرفين لتنفيذ مشاريع مستقبلية مماثلة لأسواق النفع العام، تُناقش شروطها وأحكامها ونطاقها بعد الانتهاء من تنفيذ التدابير السريعة لتحسين سوق العزيزية للخضار والفاكهة، وبما يحقق المصلحة العامة ومصلحة كل طرف.

ويعمل الطرفان -بحسب المذكرة-، على ضبط معايير الجودة والصحة العامة، من خلال ضبط دخول المنتجات وعليها بطاقة المعلومات الغذائية ومصدرها والسعر، وتجهيز المختبر المركزي وتهيئته لإجراء الفحوصات على منتجات الخضار والفاكهة التي تصل إلى السوق وفق تعليمات هيئة الغذاء والدواء.

كما التقى المهندس الفضلي، بمجموعة من الشباب السعودي في أسواق الخضار المنضمين إلى مبادرة توطين، والتي انطلقت في سوق التعمير لجملة الخضار والفاكهة لتوظيف السعوديين، تحت إشراف الوزارة بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المتعاقدة والممارسة للنشاط داخل السوق، والتي تم خلالها توظيف “50” متقدم بشكل فوري ومتابعة انهاء توظيفهم مع الجهات المبادرة داخل السوق.

يذكر أنه تم اطلاق رابط إلكتروني ونشره لتسجيل الباحثين عن العمل، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقدم إليه أكثر من 300 باحث تم فرزهم بناء على معايير متفق عليها مع المؤسسات والشركات المبادرة وتم اختيار عدد “60” متقدم للمرحلة الأولى .