عاجل

بعد رصد أول حالة بـ “أوميكرون” في المملكة.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين

الدكتور الربيعة يلتقي بالسفير البحريني لدى المملكة

الدكتور الربيعة يلتقي بالسفير البحريني لدى المملكة

أبرز المواد
البيئة توقع مذكرة تفاهم مع “الرياض للتعمير” لإدارة سوق العزيزية

البيئة توقع مذكرة تفاهم مع “الرياض للتعمير” لإدارة سوق العزيزية

أبرز المواد
محمية الملك عبدالعزيز الملكية تكشف عن كنوزها في مهرجان الصقور

محمية الملك عبدالعزيز الملكية تكشف عن كنوزها في مهرجان الصقور

أبرز المواد
150 مستوطنًا يقتحمون “الأقصى” بحراسة شرطة الاحتلال

150 مستوطنًا يقتحمون “الأقصى” بحراسة شرطة الاحتلال

أبرز المواد

الدكتور الربيعة يلتقي بالسفير البحريني لدى المملكة

الدكتور الربيعة يلتقي بالسفير البحريني لدى المملكة
https://almnatiq.net/?p=1076949
المناطق_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، بسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

 

وقدم الدكتور الربيعة خلال اللقاء نبذة عن المشروعات الإنسانية والإغاثية التي ينفذها المركز حول العالم والتي بلغت حتى الآن 1.784 مشروعًا في 76 دولة بالتعاون مع 144 شريكًا محليًا وإقليميًا ودوليًا.

 

وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها.

 

وأشاد الشيخ حمود آل خليفة بمنجزات المركز الإنسانية والإغاثية ومساعداته التي امتدت في أنحاء العالم كافة وجسدت صورة حضارية مشرقة للمملكة العربية السعودية.

روابط ذات صلة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,950 حقيبة شتوية للمحتاجين في منطقتي كويتا وقلات الباكستانية

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,950 حقيبة شتوية للمحتاجين في منطقتي كويتا وقلات الباكستانية
مركز الملك سلمان للإغاثة يضخ أكثر من نصف مليون لتر من المياه لمخيمات النازحين في الحديدة خلال أسبوع

مركز الملك سلمان للإغاثة يضخ أكثر من نصف مليون لتر من المياه لمخيمات النازحين في الحديدة خلال أسبوع
التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة” يصل الرياض اليوم لإجراء عملية فصلهما

التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة” يصل الرياض اليوم لإجراء عملية فصلهما

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*