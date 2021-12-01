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محمية الملك عبدالعزيز الملكية تكشف عن كنوزها في مهرجان الصقور

محمية الملك عبدالعزيز الملكية تكشف عن كنوزها في مهرجان الصقور
https://almnatiq.net/?p=1076953
المناطق ـ واس

كشفت محمية الملك عبدالعزيز الملكية عن كنوزها لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021، الذي يقام في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض)، خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 16 من ديسمبر المقبل.

 

وعرَّفت المحمية بنطاقها الجغرافي الواسع، الذي يضم رياض التنهات والخفس ونورة، وتشمل أجزاء من هضبة الصمان وصحراء الدهناء، وتغطي مساحتها قرابة 28 ألف كيلومتر مربع، وتضم الكائنات: عقاب السهول، النسر الأسمر، المها العربي، ظبي الريم، الذئب العربي، القط الرملي، الثعلب الأحمر العربي، غرير العسل، النيص وأم جنيب.

 

وتحتضن محمية الملك عبدالعزيز الملكية، غطاء نباتياً كبيراً، مثل: نبات الحرمل المعمر، والسدر البري، الحنظل، العوسج، الطلح (السمر النجدي)، الرغل، النجيل، الأرطى، الحوذان، الخزامى، القتاد النجمي المشهور في الطب الصيني، وشجرة السلم الشوكية التي يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار.

 

كما عرفت المحمية بتضاريسها ومواقعها ومتنزهاتها لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، ومنها: صحراء الدهناء المعروفة بكثبانها الرملية، وهضبة الصمان شرق هضبة نجد، وروضة التنهات أو (غابة الملك) كما يطلق عليها، التي كانت متنزهاً للملك المؤسس طيب الله ثراه، وتُعرَف بخصوبة أرضها، وكذلك روضة الخفس التي يصب بها عدد من الشعاب, أهمها: شعيب ملهم ودقلة ومحرقة، بالإضافة إلى روضة الخشم التي تغطي مياه الأمطار معظم أجزائها، وتشبه الغابة لكثرة أشجارها.

 

كما تضم محمية الملك عبدالعزيز الملكية قلتة تُعرَف باسم (قلتة أم قليدة) شرق تمير، وتتميز بنحت طبيعي وفجوات ماء كبيرة تتجمع فيها مياه الأمطار، ليتحول المكان إلى شلالات مائية تسقط في هذه القلتة الشبيهة بمسابح طبيعية وسط الصخور المنحوتة.

 

 

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور خصص جوائز مالية تبلغ نحو 25 مليون ريال للفائزين بمسابقتَي الملواح والمزاين، إضافة إلى حمل لقب كأس الملك عبدالعزيز.

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