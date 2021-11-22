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هيئة الاتصالات: 30 يوماً لانتهاء الفترة الانتقالية لأسماء النطاقات السعودية

هيئة الاتصالات: 30 يوماً لانتهاء الفترة الانتقالية لأسماء النطاقات السعودية
https://almnatiq.net/?p=1076962
المناطق ـ واس

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مجدداً جميع المسجلين بأسماء النطاقات السعودية في المركز السعودي لمعلومات الشبكة إلى سرعة نقل أسماء نطاقاتهم إلى أحد وكلاء التسجيل المعتمدين قبل انتهاء الموعد المحدد لنهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر 2021م تفادياً لإلغاء التسجيل.

 

وأوضحت الهيئة أن الفترة الانتقالية تتيح للقطاعين الحكومي وغير الحكومي، إضافة إلى الأفراد، نقل النطاقات السعودية التي تنتهي بـ(.sa) أو (.السعودية) إلى وكلاء التسجيل المعتمدين لتقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية، ويمكن الوصول إليهم عبر الرابط، مشيرة إلى أن إجراءات النقل تتم إلكترونياً وفقاً للإجراءات المعلنة مسبقاً، ويمكن الاطلاع عليها عبر الرابط، وأن العملية لن يكون لها أي تأثير على عمل النطاق والخدمات المرتبطة به.

 

 

وبينت الهيئة أن عدم إتمام النقل قبل انتهاء المرحلة الانتقالية سيترتب عليه إلغاء تسجيل اسم النطاق وجعله متاحاً للتسجيل من قبل العموم، لافتة إلى أن خدمة التسجيل المباشر أوقفها المركز السعودي لمعلومات الشبكة، وكذلك خدمة تعديل معلومات اسم النطاق بحيث تكون متاحة فقط عبر وكلاء التسجيل المعتمدين للجهات غير الحكومية والأفراد، ومن خلال هيئة الحكومة الرقمية للجهات الحكومية، وفقاً لخطة المرحلة الانتقالية.

 

وتسعى هيئة الاتصالات كونها الجهة المنظمة والمشرفة على أسماء النطاقات السعودية إلى تطوير خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في المجال، وتمكين القطاع الخاص في مجال أسماء النطاقات والخدمات المرتبطة بها.

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