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«غادة» تنتزع رمز الحقايق في أول أيام كأس وزارة الرياضة للهجن

«غادة» تنتزع رمز الحقايق في أول أيام كأس وزارة الرياضة للهجن
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المناطق_واس

انطلقت اليوم منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن والذي يستمر 7 أيام بعدد 118 شوطاً، منها 20 شوطاً للرموز و26 شوطاً مفتوحا و70 شوطاً عاماً وشوطان للماراثون، وذلك على ميدان السيح للهجن في محافظة الأحساء.

 

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 26 شوطاً حقايق على مسافة 4 كلم وسط تنافس كبير، حيث حقق المركز الأول في الشوط الأول “هيبه” لمالكها حمد علي المري، وحقق المركز الأول في الشوط الثاني “رمز” لمالكه صالح بنيه البلوي، وفي الشوط الثالث “الغزيل” لماكلها أحمد سليمان البلوي، وفاز “عجب” لمالكه سعد حمد المري بالشوط الرابع.

 

وفي الفترة المسائية أقيمت 10 أشواط “حقايق “بكار – قعدان” رموز لمسافة 4 كلم، حيث حقق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود المركز الأول ورمز البكار المفتوح بالمطية “غاده”، فيما انتزع الرمز الثاني القعود “لاضي” لمالكه الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، ونالت رمز الشوط الثالث العام “المتحدة” لصاحبها عبدالعزيز معلاء السهلي، بينما حصد رمز الشوط الرابع للقعدان العام “القرم” لمالكه جويعد فهيد العجمي.

 

وتتواصل منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن غداً الخميس من خلال إقامة 20 شوطاً في الفترة الصباحية ستكون مخصصة للقايا “بكار – قعدان” مسافة 5 كلم، و10 أشواط للفترة المسائية، منها 4 أشواط للرموز و6 أشواط لفئة المفتوح.

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