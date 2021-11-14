الهيئة الملكية تختتم مبادرة “الجبيل تقرأ”

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اختتمت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلةً في إدارة الخدمات الاجتماعية اليوم، مبادرة “الجبيل تقرأ” التي نظمتها لمدة عام بمشاركة 10821 مستفيداً.

وتضمنت المبادرة 35 فعالية وأربعة مسارات، هي: مسار المعارض، والقراء، والتخصص، والفنون، إضافة إلى 35 فعالية وبرنامجاً وأمسيات ولقاءات ثقافية وإضاءات توعوية.

وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة خلف الشمري أن المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة القراءة وتقوية وتعزيز الصلة بين أفراد المجتمع والقراءة، مبينًا أنها تأتي ضمن اهتمام الهيئة في تنفيذ برامج تلبي احتياجات المجتمع التنموية، بما يتوافق مع متطلبات جودة الحياة ويحقق التنمية المستدامة.