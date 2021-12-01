الدكتور الربيعة يلتقي بالمدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز في الرياض اليوم، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كورين فليشر.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بالمجالات الإنسانية والإغاثية مع البرنامج في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الجوع والفقر في المجتمعات المتضررة، كما ناقش الجانبان مستجدات المشاريع الغذائية المنفذة بينهما في الجمهورية اليمنية.

وقدمت كورين فليشر شكرها الجزيل لدعم المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لعمليات برنامج الأغذية العالمي الدولية، منوهة بسعي المركز الحثيث لتوفير الأمن الغذائي في الدول ذات الاحتياج.