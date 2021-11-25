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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة لنقلهما حطبًا محليًا في محافظة المزاحمية

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة لنقلهما حطبًا محليًا في محافظة المزاحمية

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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة لنقلهما حطبًا محليًا في محافظة المزاحمية

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة لنقلهما حطبًا محليًا في محافظة المزاحمية
https://almnatiq.net/?p=1076980
المناطق_واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة لنقلهما حطبًا محليًا في محافظة المزاحمية.

 

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم ضبط المخالفَين وبحوزتهما (19) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

 

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة نقل الحطب المحلي هي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

 

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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