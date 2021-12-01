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بعد رصد أول حالة بـ “أوميكرون” في المملكة.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين

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المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية يؤكد عدم تسجيل أي حالة وفاة حتى الآن بمتحور “أوميكرون”

المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية يؤكد عدم تسجيل أي حالة وفاة حتى الآن بمتحور “أوميكرون”

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المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية يؤكد عدم تسجيل أي حالة وفاة حتى الآن بمتحور “أوميكرون”

المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية يؤكد عدم تسجيل أي حالة وفاة حتى الآن بمتحور “أوميكرون”
أوميكرون
https://almnatiq.net/?p=1076984
المناطق_واس

أكد المدير الإقليمي للشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة وفاة بالمتحور الجديد لفيروس “كورونا” “أوميكرون”، مشيرًا إلى أن التحورات صفة أساسية للفيروسات خاصة إذا زاد انتشارها بين الأفراد.

 

وأوضح المنظري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط اليوم عبر الاتصال المرئي أن جميع الدلائل تشير إلى أن أعراض المتحور “أوميكرون” ليست شديدة، مؤكدًا أن تطبيق الإجراءات الاحترازية هي أنجح وأسلم الطرق للحماية من فيروس “كورونا” بوجه عام والمتحور “أوميكرون” بوجه خاص بالإضافة إلى نشر مظلة تلقي اللقاحات.

 

وقال: إن فيروس “كورونا” لا يزال يؤثر سلبًا على حياة الناس وصحتهم في جميع أنحاء الإقليم وخارجه، لافتًا النظر إلى أن ظهور المتحور الجديد المثير للقلق “أوميكرون” أدى إلى تفاقم الوضع، كما أنه يُشكل تهديدات محتملة للمكاسب التي تحققت بصعوبة خلال العامين الماضيين.

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