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أمانة منطقة جازان تجهز 120 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء بمحافظة الدرب

أمانة منطقة جازان تجهز 120 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء بمحافظة الدرب
أمانة-منطقة-جازان
https://almnatiq.net/?p=1076997
المناطق_واس

عكفت أمانة منطقة جازان, ممثلة ببلدية محافظة الدرب, على تجهيز المسطحات الخضراء بمساحة 120 الف متر مربع في جميع حدائق ومنتزهات المحافظة؛ وذلك لرفع مستوى التجميل والتحسين في مجال تشجير الشوارع, والحدائق, والواجهات البحرية.

 

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور, أن البلدية وضعت برنامج عمل للتطوير والتحسين لأعمال التشجير المتنوعة وزيادة المسطحات الخضراء وتقديم مستوى صيانة عالٍ للأعمال الزراعية في جميع المواقع بمحافظة الدرب.

 

وبيَّن أن البلدية أعادت زراعة 6500 متر مربع من المسطحات الخضراء بحديقة مركز ريم، إضافة إلى تقليم وتكريب النخيل والأشجار، ومعالجة المسطحات الخضراء والحدائق العامة ومرافق الطرق بالقص وإزالة الأعشاب الضارة والصيانة العامة، كما شملت صيانة أعمال (الإنترلوك)، وصيانة المظلات والجلسات العائلية، وكذلك أعمال دهانات الأرصفة بإجمالي 20 ألف متر طولي، بهدف تحسين المشهد الحضري.

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