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لأول مرة جامعة عفت تفتح باب القبول للطلاب “البنين” في اختصاصات البكالوريوس

لأول مرة جامعة عفت تفتح باب القبول للطلاب “البنين” في اختصاصات البكالوريوس
https://almnatiq.net/?p=1077010
المناطق_واس

دشنت جامعة عفت برنامج قبول الطلاب “بنين” لأول مرة في اختصاصات البكالوريوس، حيث سيبدأ اعتماد الدراسة فيه مستهل ديسمبر الحالي.

وتقدم الجامعة 12 برنامج بكالوريوس و 4 برامج ماجستير في كلياتها الأربعة: العلوم الإنسانية، والهندسة، والأعمال، والعمارة والتصميم، حيث تفتح جميعها أبوابها للمتميزين من الطلاب للالتحاق بها، مما يعد امتداداً لدور الجامعة واهتمام القائمين عليها بجودة مخرجات العملية التعليمية طوال العقدين الماضيين بتقديم خدمات تعليمية ذات جودة تواكب المستجدات العملية.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على تخريج كفاءات قيادية وتقديم برامج رائدة نوعية, بالتعاون مع شركاء دوليين وجهات حكومية ومجتمعية لدعم التدريب والتوظيف لخريجي تلك البرامج المتميزة.

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