دشن حملة تشجير الكورنيش الشمالي بجازان اليوم

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دشنت أمانة منطقة جازان اليوم، حملة تشجير الكورنيش الشمالي؛ وذلك تماشيًا مع مبادرة ‫السعودية الخضراء‬، حيث تستهدف الأمانة والبلديات التابعة لها زراعة 12 ألف شتلة على مراحل متتالية بمشاركة الفرق التطوعية.

وأوضح وكيل أمانة منطقة جازان للتعمير والمشاريع المهندس إبراهيم كريري، أن المبادرة تستهدف زراعة 12 ألف شتلة على مراحل متتالية، وذلك بهدف زيادة مستوى الغطاء النباتي ومكافحة التلوث وتحسين جودة الحياة، تماشياً مع أهداف ورؤية المملكة 2030 في تحقيق الحماية والتوازن البيئي وتكوين بيئة صحية، وتحقيق التنمية المستدامة.