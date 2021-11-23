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مركز الأمير أحمد بن سلمان يطلق برامج وأنشطة ريادية لقطاع الأعمال

مركز الأمير أحمد بن سلمان يطلق برامج وأنشطة ريادية لقطاع الأعمال
https://almnatiq.net/?p=1077026
المناطق_واس

أطلقت غرفة الأحساء ممثلة في مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال عدداً من البرامج والأنشطة الريادية التي تستهدف قطاع الأعمال، وتستمر لمدة 12 أسبوعاً، وذلك بمقر المركز في الأحساء.

وتهدف هذه البرامج والأنشطة إلى تشجيع فكر وممارسات ريادة الأعمال ونشر ثقافة وتجارب العمل الريادي وتسريع عجلة التنمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تطبيق أفضل المعايير، وتوفير البرامج التدريبية والجلسات الإرشادية والاستشارية وعرض الفرص الاستثمارية للمشاركين.

كما يعمل المركز على دعم نمو الشركات الناشئة وتعزيز إمكان نجاحها في السوق وتقديم الحوافز وتوفير التدريب والمهارات اللازمة للنمو والابتكار وإتاحة فرصة التواصل مع المستثمرين وتوفير الفرص التجارية التي من شأنها تسهيل الوصول إلى السوق.

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