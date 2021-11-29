الحاصلة على جائزة التميز الإعلامي أول معلقة رياضية بالمملكة الإعلامية السعودية هيله الفراج في حوار خاص لصحيفة المناطق

حوار – أميرة شعبان

انعكست انطلاقة المملكة العربية السعودية ورؤيتها 2030 على الأداء الإعلامي وعلى نمو قطاعات بشكل هائل كقطاع السياحة في المملكة الذي يضع قدمه على طريقة الريادة، وكان لازمًا أن يتم تغطية الجهود الحكومية في قطاع السياحة إعلاميًّا، فانبرى لهذه المهمة إعلاميون وإعلاميّات، منصات وقنوات وإذاعات، ليكشف الستار عن وجهات ومعالم ومنشآت ووجهات داخل المملكة تدعو للفخر والانبهار.

في هذا الصدد تحاور صحيفة المناطق الإعلاميّة هيلة الفراج، الفائز بجائزة التميز الإعلامي لموسم صيف المملكة، والتي برزت على الساحة العربية كأول معلقة رياضية في المملكة العربةي السعودية.

– بداية، نود أن تعرف أكثر على شخصيّة هيلة الفراج وتحصيلها العلمي؟

أنا أحمل شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع، وأعمل حاليًّا مقدمة برنامج “سواح” في إذاعة الرياض، بطبعي أحب الحياة الاجتماعية، وأميل إلى مشاركة الجمهور اللحظات الحلوة، لذا كل أعمالي تتماس مع هذه النقطة بالتحديد.

– نستطيع القول بأنّ شهرة هيلة الفراج جاءت من ارتباطك بكونك أول مُعلّقة رياضية بالمملكة؟

قد يكون هذا صحيحا، لأني نجحت في اختبارات مسابقة لاختيار مُعلّقة والتي أُقيمت في فعاليات ضخمة تُقام لأول مرة على مستوى دول الخليج، تضم لاعبات ومدربات ومعلقة رياضية، وتم تكليفي بالتعليق على أول رياضة نسائية في المملكة، المُقامة في مدينة الخبر بالصالة الخضراء بحضور أندية رياضية من دول الخليج.

– عادت الفراج إلى الأضواء مجددا هذه المرة من الإذاعة، بالتحديد إذاعة الرياض مع برنامج سواح؟

بالفعل أحببت العمل في برنامج سواح الذي يعرض وجهات المملكة العربية السعودية والجهود الكبيرة المبذولة على طريق الريادة في كل مجالات وتخصصات السياحة، صنعنا محتوى رائع، وقدمنا حلقات اختطفت قلوب وآذان المستمعين ما أهلنا للفوز بجائز التميز الإعلامي.

– كيف كانت تجربتك في جائزة صيف السعودية للتميز الإعلامي التي أطلقتها الهيئة السعودية للسياحة ومستوى المنافسة فيها؟

كانت تجربة رائعة بحق ومستوى منافسة متميزة للغاية بين إعلاميين مشهود لهم وبرامج قوية تقدم كل ما هو جديد وممتع حول صيف المملكة العربية وما به من مبادرات وبرامج سياحية ووجهات وندوات وغيرها من الأمور التي تقدم السعوديين والعالم وجه المملكة الشاب والرائع.

– ما مدى مساهمة جائزة شتاء السعودية في إبراز الوجهات السياحية في المملكة للمواطنين والمقيمين؟

مساهمة تستحق التقدير من حيث الوجهات أو مستوى التنسيق الرائع لهيئة السياحة والهيئات الحكومية والتي أبرزت وتبرز الوجهات السياحية الرائعة للملكة والتي يتفاعل معها أبناء المملكة وكذلك السياح من الخارج.

– هل كنتي تتوقعين الحصول على المركز الثاني في مجال التقارير الإذاعية؟

لقد بذلت شخصيا وفريق العمل جهدا مضنيا لتقديم صورة المملكة كما ينبغي، وهذا ما كان دافعنا الأول للعمل الجاد والمثمر، ثم كان التقديم للجائزة والتي رأيت أنّ ما قدمناه يستحق أن يكون في المقدمة. وقد أكرمنا الله عز وجل بالجائزة والمركز الثاني.

– كيف ساعدتكم إدارة إذاعة الرياض على تحقيق النجاحات في البرنامج؟

طبعًا هنا أود أن أوجه عميق شكري لإدارة إذاعة الرياض، وعلى رأسهم الأستاذ أيمن إبراهيم الردادي، وفريق عمل البرنامج بالكامل الأستاذ خليل العيسى مخرج البرنامج، والأستاذ غسان آل مويس مهندس الصوت، والمساهم في صناعة المحتوى الأستاذ محمد عبادي، وكل أفراد العمل الذين ساعدونا في نجاح البرنامج واكتسابه هذه الشهرة في مجال السياحة.