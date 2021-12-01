صالة الفرسان بمطار الملك عبدالعزيز بجدة تحصل على اعتماد الصحة والسلامة من APEX

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حصلت صالة “الفرسان” الدولية الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، على أول تصنيف عالمي من منظمة APEX وشركة SimpliFlying في مجال الأمان الصحي والسلامة، وذلك بعد أيام قليلة من افتتاحها، برعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وأعلنت عن الجائزة منظمة تقييم تجربة ركاب شركات الطيران (APEX)، في مؤتمر أُقيم بمدينة لونج بيتش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحضور كبار التنفيذيين في قطاع النقل الجوي من مختلف أنحاء العالم. وتسلَّم الجائزة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي.

وحصدت الخطوط السعودية على عدة جوائز أخرى خلال المؤتمر، أبرزها : تصنيف “الفئة العالمية” (World Class) وتجديد تصنيفها ضمن فئة النجوم الخمس والفئة الماسية في الأمان الصحي والسلامة.

وأصبحت صالة الفرسان الدولية الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز أول صالة في العالم تعتمدها APEX؛ بعد استيفائها معايير الجائزة، حيث تتطلب الالتزام بـ60 معياراً يشمل ثماني فئات، منها: سلامة الأغذية، وتجربة الصالة، والمرافق التابعة لها، والاختبار والتتبع، والاستمتاع بوسائل الراحة دون تلامس. ويهدف التقييم والتدقيق للصالة وملحقاتها إلى تعزيز التجربة الفردية والشخصية للضيوف، وتوفير قيمة إضافية لرحلات السفر الحالية بتحفيز وتشجيع شركات الطيران لاعتماد أحدث التقنيات وتقديم خدمات استثنائية تتجاوز الأساليب والممارسات المعتادة.

وأُطلِق برنامج APEX لشركات الطيران الأكثر أماناً صحياً الذي تدعمه SIMPLIFLYING قبل أكثر من عام؛ وذلك استجابةً لمخاوف الركاب بشأن أمان مقصورة الطائرات والتزامها بمعايير الصحة والسلامة.

وأوضح الكابتن الكشي أن توفير تجربة عالمية المستوى يعني أكثر من مجرد تقديم خدمات الراحة والرفاهية، مشيرا إلى أن الخطوط السعودية قد حصلت على تصنيف WORLD CLASS’ من APEX بوصفها أفضل شركات الطيران في توفير أفضل مستويات الخدمة.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة SimpliFlying “شاشانك نيغام”، أن شركات الطيران مستقبلاً ستكون بحاجة إلى أن تضع في حسبانها ثلاثة عوامل أساسية، هي: السلامة، والاستدامة، والتعقيم، التي أصبحت أكثر أهمية اليوم في ظل جائحة كورونا التي باتت مصدر قلقٍ دائمٍ للركاب، وليس من المتوقع زوالها قريباً.

وتعد صالة الفرسان الجديدة بجدة أكبر صالة لتحالف سكاي تيم في العالم، وهي أقرب ما تكون إلى فندق فاخر من فئة النجوم الخمس، ويمكنها استيعاب عشرة آلاف ضيف خلال اليوم.