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فيصل بن عياف يحضر حفل سفارة دولة الإمارات لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها

فيصل بن عياف يحضر حفل سفارة دولة الإمارات لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها
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المناطق_الرياض

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة, حضر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة اليوم, حفل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها, وذلك بفندق الريتز كارلتون في الرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة الإمارات الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود, ومعالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي, ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف, ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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