أمانه جازان ترفع 7500 طن من المخلفات وإزالة 49 سيارة مهملة وتالفة بمحافظة الدرب

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رفعت أمانه منطقه جازان ممثله ببلدية محافظة الدرب خلال الشهر الماضي 7500 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم بأحياء ومدخل الدرب، وإزالة 49 سيارة مهملة وتالفة, وذلك ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة.

وأوضح رئيس البلديه المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، أن البلدية قامت بمعالجه 750 متر مربع من الكتابات علي الجدران، ورفع كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلال معالجه 17478 مترا مربعا من حفر الشوارع، وإصلاح 20000 متر مربع من الأرصفة، وصيانة 64 عمود إنارة.

وأكد مذكور أن البلدية ستواصل أعمالها لمعالجة التشوهات البصرية ومباشرة البلاغات، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن الملحوظات عبر منصة بلدي لمباشرتها ومعالجتها.