الجنيه الإسترليني يسجل ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي

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سجل الجنيه الإسترليني اليوم ، ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي بنسبة ٠.٠٦ ٪في المئة.

فقد تُداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند ١.٣٣٠٥ دولار، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة “يورو” بنسبة ٠.٠٨ في المئة؜ الي ١.١٧٤٣ يورو.