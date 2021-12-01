الصحة العالمية تحذر من متحور أوميكرون وتدعو إلى تكثيف الفحوص والتشخيص

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دعت منظمة الصحة العالمية إلى أخذ متحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا على محمل الجد وتكثيف الفحوص والتشخيص والرصد والمسح الجيني وتبادل البيانات مع المنظمة والإبقاء على التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتقال العدوى وإمداد مرفق كوفاكس بجرعات اللقاحات لتصل إلى جميع أنحاء العالم.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم خلال مؤتمر صحفي اليوم مع المدير التقنية لكورونا في المنظمة ماريا كيركوف إن متحور “أوميكرون” اكتشف في أكثر من 23 دولة في العالم.

فيما أكدت كيركوف خلال المؤتمر أن الحظر المفروض على جنوب أفريقيا يعوق وصول العينات لتحليلها بسرعة ومعرفة المزيد عن المتحور الجديد “أوميكرون”، منوهةً بعدم بث الرسائل التي تثير الهلع، وضرورة تلقيح كل الأشخاص المعرضين للخطر بجرعتين.