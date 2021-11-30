احدث الأخبار

موريتانيا تسجل 73 إصابة جديدة بكوفيد 19 وثلاث وفيات
أبرز المواد
 تنفيذية رالي حائل الدولي 2021 تستعرض استعداداتها
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يدشن مبنى محافظة الأحساء الجديد
أبرز المواد
 الصحة العالمية تحذر من متحور أوميكرون وتدعو إلى تكثيف الفحوص والتشخيص
أبرز المواد
 الجنيه الإسترليني يسجل ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي
أبرز المواد
 الرئيس النيجيري يلتقي بنظيره الجنوب أفريقي لبحث علاقات التعاون بين البلدين
أبرز المواد
 أمانه جازان ترفع 7500 طن من المخلفات وإزالة 49 سيارة مهملة وتالفة بمحافظة الدرب
أبرز المواد
 فيصل بن عياف يحضر حفل سفارة دولة الإمارات لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها
أبرز المواد
 صالة الفرسان بمطار الملك عبدالعزيز بجدة تحصل على اعتماد الصحة والسلامة من APEX
أبرز المواد
 الجزائر تسجل 192 إصابة جديدة بكوفيد 19 وخمس وفيات
أبرز المواد
 الإعلان عن 14 فندقاً بعلامات تجارية فاخرة في الدرعية
أبرز المواد
 مسرح أبوبكر سالم يشهد انطلاق أولى الأمسيات الشعرية في موسم الرياض 2021
أبرز المواد
عاجل

بعد رصد أول حالة بـ “أوميكرون” في المملكة.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين

موريتانيا تسجل 73 إصابة جديدة بكوفيد 19 وثلاث وفيات

موريتانيا تسجل 73 إصابة جديدة بكوفيد 19 وثلاث وفيات

أبرز المواد
تنفيذية رالي حائل الدولي 2021 تستعرض استعداداتها

تنفيذية رالي حائل الدولي 2021 تستعرض استعداداتها

أبرز المواد
الأمير سعود بن نايف يدشن مبنى محافظة الأحساء الجديد

الأمير سعود بن نايف يدشن مبنى محافظة الأحساء الجديد

أبرز المواد
الصحة العالمية تحذر من متحور أوميكرون وتدعو إلى تكثيف الفحوص والتشخيص

الصحة العالمية تحذر من متحور أوميكرون وتدعو إلى تكثيف الفحوص والتشخيص

أبرز المواد

الأمير سعود بن نايف يدشن مبنى محافظة الأحساء الجديد

الأمير سعود بن نايف يدشن مبنى محافظة الأحساء الجديد
https://almnatiq.net/?p=1077078
المناطق_الرياض

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية اليوم مبنى محافظة الأحساء الجديد، حيث كان في استقباله صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، بحضور عدد من أهالي المحافظة.

وازاح سمو أمير المنطقة الشرقية عند وصوله الستار وتجول في مبنى المحافظة، مستمعاً لشرح عن المبنى الذي تتجاوز مساحته 100 ألف متر مربع ويضم مرافق إدارية وخدمية روعي في هندستها تطلعات الخطط الإدارية المستقبلية للمحافظة.

وقال سمو الأمير سعود بن نايف:” إن العبارات تتسابق لأعبر عما يجول في صدري وأنا التقي بإخواني أهالي الأحساء، أحساء الخير والعطاء والبركة، هذه الوجوه التي اشتقت لرؤياها بعد أن افتقدتها في الفترة الماضية وافتقدت أن أكون معكم بين الحين والآخر، لكن هي الظروف التي مرت بالعالم ككل، تعجز العبارات أن تعبر عما يجيش في صدري من شوق واشتياق لكم أيها الأعزاء ولمجالسكم ولمزارعكم ولمنتدياتكم والآن -الحمد لله نعود- لكن نعود بحذر فالحمد لله أولاً وآخراً”.

وأضاف سموه: إن ما أصاب العالم هو شيء غير اعتيادي، لكن الحمد لله بلادكم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – حرصت منذ بداية الجائحة أن تقوم بكل ما من شأنه حماية الإنسان على هذه الأرض بغض النظر من هو وكيف هو وذلك ليس بمستغرب، والحمد لله حققنا الكثير من الإنجازات ولم تتوقف برامجنا التطويرية البتة وأكبر دليل هذا المبنى الذي نسعد هذا اليوم بالجلوس فيه وتدشينه”، منوهاً بأن الأحساء كانت ولا تزال وستظل لها مكان عال وغال ومهم في قلبي وأيضاً في قلب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وكل ملوك وأولياء عهود هذه البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – إلى هذا العهد الزاهر فهي أرض العطاء وأرض الخير.

من جانبه ألقى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء كلمته التي عبر فيها عن سعادته في هذا اليوم بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية التي اعتاد أهالي المحافظة بين الحين والآخر على زيارة وتفقد سموه الكريم للأهالي والتي لها الأثر الكبير في نفوسهم.

وقال سموه: إننا في هذا اليوم المبارك نحتفل جميعاً بانتقال أعمال المحافظة إلى المقر الجديد الذي أوليتموه الاهتمام والمتابعة، والدعم والتسهيل، وما أنجز إلا بفضل الله وتوفيقه ثم بدعم سموكم الكريم، وإن هذه المتابعة والدعم غير المستغرب هما امتداداً لحرص واهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – لكل ما من شأنه رفعة ورقي بلادنا الغالية.

وأكد سموه أن هذه البلاد لا تزال بحمد الله آمنه مطمئنةً، ساعيةً إلى تحقيق أمجادها، وتحقيق رؤاها وأهدافها، حريصة بأن تكون الخدمة المقدمة في المقرات والجهات الحكومية في أرقى مكان، ووسَطِ بيئةٍ متكاملةِ التجهيز، وشاملة على جميع الخدمات للموظف والمستفيد، حتى يتم تقديم الخدمات بأفضل صورة وأسرع وقت.

وأضاف ” أتشرف بهذه المناسبة أن أتقدم ،باسمي وباسم منسوبي محافظة الأحساء وأهالي المحافظة بالشكر الجزيل لسموكم ولسمو نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز على حرصكم ومتابعتكم لإكمال وتجهيز هذا المبنى والذي تم الانتقال والعمل فيه بشكل كامل بحمد الله هذا اليوم.

روابط ذات صلة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. الأمير سعود بن نايف يمثل المملكة في افتتاح بطولة العرب بالدوحة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. الأمير سعود بن نايف يمثل المملكة في افتتاح بطولة العرب بالدوحة
بلدية القطيف تنتهي من أعمال 3 مماشٍ صحية بسيهات وعنك ودارين

بلدية القطيف تنتهي من أعمال 3 مماشٍ صحية بسيهات وعنك ودارين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*