تنفيذية رالي حائل الدولي 2021 تستعرض استعداداتها

المناطق_حائل

عقدت اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي 2021 أمس اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية للرالي عبدالعزيز بن عبدالله السيف، بحضور رؤساء اللجان العاملة والفريق التنظيمي .

واستعرض الاجتماع الاستعدادات والخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية من قبل إدارة اللجان العاملة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، كما ناقشت اللجان أبرز الاحتياجات والمتطلبات لسير العمل قبل انطلاق الرالي في السادس من ديسمبر القادم.

وأوضح السيف أن الاستعدادات لانطلاق الرالي تسير بالشكل الصحيح وفق ما هو مخطط لها، مبيناً أنه جرى استعراض جميع الخطوات وتذليل جميع العقبات التي تعترض عمل اللجان.

وأشار إلى أن الرالي سيشهد هذا العام منافسة حامية بين أبطال العالم للراليات والدراجات النارية، لاسيما أن منطقة حائل تحتضن المرحلة الختامية لبطولة العالم التي من المتوقع أن تشهد حضورا جماهيريا كبيرا .