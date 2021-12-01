احدث الأخبار

البنك المركزي السعودي يعقد ورشة بعنوان “منظومة التقنية المالية ومستقبل الاقتصاد الرقمي”
علوم وتكنولوجيا
 كأس العرب.. «الأخضر» يستهل مشواره بخسارة مُخيبة من المنتخب الأردني
أبرز المواد
 موديرنا: جرعة اللقاح المعززة ضد المتحور أوميكرون ستكون جاهزة في هذا الموعد
أبرز المواد
 مالك “الذاير” يعلن اعتزالها منافسات الإبل
أبرز المواد
 4.5 ملايين زائر.. المستشار تركي آل الشيخ يرصد نجاحات موسم الرياض
أبرز المواد
 دولة عربية تعلن حظر تجول ليلي لغير الحاصلين على اللقاح
أبرز المواد
 الولايات المتحدة الأمريكية تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون
أبرز المواد
 «مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل».. تأصيل للتراث وتحفيز لاقتصاد المملكة
أبرز المواد
 موريتانيا تسجل 73 إصابة جديدة بكوفيد 19 وثلاث وفيات
أبرز المواد
 تنفيذية رالي حائل الدولي 2021 تستعرض استعداداتها
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يدشن مبنى محافظة الأحساء الجديد
أبرز المواد
 الصحة العالمية تحذر من متحور أوميكرون وتدعو إلى تكثيف الفحوص والتشخيص
أبرز المواد
عاجل

بعد رصد أول حالة بـ “أوميكرون” في المملكة.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين

البنك المركزي السعودي يعقد ورشة بعنوان “منظومة التقنية المالية ومستقبل الاقتصاد الرقمي”

البنك المركزي السعودي يعقد ورشة بعنوان “منظومة التقنية المالية ومستقبل الاقتصاد الرقمي”

علوم وتكنولوجيا
كأس العرب.. «الأخضر» يستهل مشواره بخسارة مُخيبة من المنتخب الأردني

كأس العرب.. «الأخضر» يستهل مشواره بخسارة مُخيبة من المنتخب الأردني

أبرز المواد
موديرنا: جرعة اللقاح المعززة ضد المتحور أوميكرون ستكون جاهزة في هذا الموعد

موديرنا: جرعة اللقاح المعززة ضد المتحور أوميكرون ستكون جاهزة في هذا الموعد

أبرز المواد
مالك “الذاير” يعلن اعتزالها منافسات الإبل

مالك “الذاير” يعلن اعتزالها منافسات الإبل

أبرز المواد

«مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل».. تأصيل للتراث وتحفيز لاقتصاد المملكة

«مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل».. تأصيل للتراث وتحفيز لاقتصاد المملكة
https://almnatiq.net/?p=1077084

المناطق_خاص

بفارغ الصبر انتظر عشاق سباقات الإبل، إزاحة الستار عن النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الأربعاء 1 ديسمبر 2021، والذي يحظى بمشاركة ومتابعة جماهيرية حاشدة.

وجاءت إقامة المهرجان إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، حرصا منه على دعم قطاع الإبل وحفاظاً على الموروث الشعبي المتأصل في نفوس أبناء المملكة حتى أصبح كرنفالاً عالمياً محط أنظار الدول العربية والعالمية.

وبدأ، منذ الاثنين الماضي استقبال الإبل المشاركة في المنافسات، بدخول فرديات المجاهيم في شوطي “دق وجل”، على أن تبدأ فعاليات المهرجان واستعراض الإبل المشاركة أمام لجنة التحكيم النهائي بداية الشهر الجاري.

وستشهد هذه النسخة من مهرجان الملك عبدالعزيز نحو 77 شوطاً تنافسياً تمت جدولتها على مدار 43 يوماً متواصلة.

واعتمد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين فئات وألون الإبل الداخلة في المهرجان، حيث أدخل النادي ولأول مرّة فئة القعدان بجميع الأعمار والألوان وفئة السواحل (دق – جل) وفتحت بقية الفئات والألوان لما كان مُتّبع في المهرجان السابق.

واشتملت الفئات على 19 فئة بينما انحصرت الألوان في الستة المعروفة وهي: الحمر، الشقح، الشعل، الصفر، المجاهيم، الوضح، إلى جانب الأصايل والسواحل.

وتبدأ الفئات والألوان بالفحل وإنتاجه، والمفاريد، والفردي (دق – جل)، وكأس النادي، وشلفا ولي العهد ومعها القعدان المفاريد، وسيف الملك بإضافة القعدان للحق واللقي والجذع، ثم بيرق المؤسس وأصائل بالدق والجل والسواحل بالدق والجل ثم نخبة النخبة والهجيج والطبع.

وينطلق المهرجان في الأول من ديسمبر 2021 وينتهي مع انقضاء الأسبوع الأول من يناير 2022م ويشهد حراكًا واسعًا على صعيد عرض الإبل ذات السلالات النادرة والمشهورة وتتم قبله وأثناءه صفقات بيع وشراء بملايين الريالات ويكون التنافس على أشدّه، ويصاحبه عروض وفعاليات توثّق الموروث وتحافظ وعليه مع رواج كبير لاقتصاديات الإبل.

وشهدت هذه النسخة من مهرجان الملك عبدالعزيز رفع قيمة جوائزه لتصل إلى 250 مليون ريال، فيما يتوقع أن يتخطى عدد زواره أكثر من 100 ألف يوميا.

 

روابط ذات صلة

فيصل بن عياف يحضر حفل سفارة دولة الإمارات لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها

فيصل بن عياف يحضر حفل سفارة دولة الإمارات لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها
أمين منظمة التعاون الإسلامي يثمن مبادرة المملكة لعقد الاجتماع الوزاري الاستثنائي في باكستان لإغاثة شعب أفغانستان

أمين منظمة التعاون الإسلامي يثمن مبادرة المملكة لعقد الاجتماع الوزاري الاستثنائي في باكستان لإغاثة شعب أفغانستان
سمو ولي العهد يهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى اليوم الوطني لبلاده

سمو ولي العهد يهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى اليوم الوطني لبلاده

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*