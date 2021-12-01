«مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل».. تأصيل للتراث وتحفيز لاقتصاد المملكة

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بفارغ الصبر انتظر عشاق سباقات الإبل، إزاحة الستار عن النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الأربعاء 1 ديسمبر 2021، والذي يحظى بمشاركة ومتابعة جماهيرية حاشدة.

وجاءت إقامة المهرجان إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، حرصا منه على دعم قطاع الإبل وحفاظاً على الموروث الشعبي المتأصل في نفوس أبناء المملكة حتى أصبح كرنفالاً عالمياً محط أنظار الدول العربية والعالمية.

وبدأ، منذ الاثنين الماضي استقبال الإبل المشاركة في المنافسات، بدخول فرديات المجاهيم في شوطي “دق وجل”، على أن تبدأ فعاليات المهرجان واستعراض الإبل المشاركة أمام لجنة التحكيم النهائي بداية الشهر الجاري.

وستشهد هذه النسخة من مهرجان الملك عبدالعزيز نحو 77 شوطاً تنافسياً تمت جدولتها على مدار 43 يوماً متواصلة.

واعتمد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين فئات وألون الإبل الداخلة في المهرجان، حيث أدخل النادي ولأول مرّة فئة القعدان بجميع الأعمار والألوان وفئة السواحل (دق – جل) وفتحت بقية الفئات والألوان لما كان مُتّبع في المهرجان السابق.

واشتملت الفئات على 19 فئة بينما انحصرت الألوان في الستة المعروفة وهي: الحمر، الشقح، الشعل، الصفر، المجاهيم، الوضح، إلى جانب الأصايل والسواحل.

وتبدأ الفئات والألوان بالفحل وإنتاجه، والمفاريد، والفردي (دق – جل)، وكأس النادي، وشلفا ولي العهد ومعها القعدان المفاريد، وسيف الملك بإضافة القعدان للحق واللقي والجذع، ثم بيرق المؤسس وأصائل بالدق والجل والسواحل بالدق والجل ثم نخبة النخبة والهجيج والطبع.

وينطلق المهرجان في الأول من ديسمبر 2021 وينتهي مع انقضاء الأسبوع الأول من يناير 2022م ويشهد حراكًا واسعًا على صعيد عرض الإبل ذات السلالات النادرة والمشهورة وتتم قبله وأثناءه صفقات بيع وشراء بملايين الريالات ويكون التنافس على أشدّه، ويصاحبه عروض وفعاليات توثّق الموروث وتحافظ وعليه مع رواج كبير لاقتصاديات الإبل.

وشهدت هذه النسخة من مهرجان الملك عبدالعزيز رفع قيمة جوائزه لتصل إلى 250 مليون ريال، فيما يتوقع أن يتخطى عدد زواره أكثر من 100 ألف يوميا.