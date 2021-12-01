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موريتانيا تسجل 73 إصابة جديدة بكوفيد 19 وثلاث وفيات

موريتانيا تسجل 73 إصابة جديدة بكوفيد 19 وثلاث وفيات
https://almnatiq.net/?p=1077088
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سجلت موريتانيا 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، وثلاث وفيات ، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 39339 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 835

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