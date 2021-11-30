4.5 ملايين زائر.. المستشار تركي آل الشيخ يرصد نجاحات موسم الرياض

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نشر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، استعرض خلالها بالأرقام عددا من النجاحات الكبيرة التي حققها موسم الرياض حتى الآن.

وقال معاليه، “بدعم من القائد الملهم وعراب الرؤية سمو سيدي ولي العهد.. موسم الرياض بالأرقام في شهر تقريبا.. أكثر من 4 ملايين ونصف زائر منهم أكثر من 300 ألف سائح من مختلف دول العالم”.

وأشار معاليه، إلى أن موسم الرياض ساهم بتوفير أكثر من 120 ألف وظيفة.

وأعلن معالي تركي آل الشيخ، إطلاق موسم الرياض 2021، يوم 20 أكتوبر الماضي، تحت شعار #تخيل_أكثر، حيث تقام فعاليات الموسم على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، ويتكون من 14 منطقة.

وينظم هذا الموسم بأيادٍ سعودية حيث يشتمل على 7500 يوم فعالية، تتضمن 70 حفلة غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، وإقامة 350 عرضًا مسرحيًا، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، بالإضافة إلى بطولة واحدة للمصارعة الحرة، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور والشرائح العمرية كافة.

ويقدم موسم الرياض مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، يجعل الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن الإسهام في تحقيق أهداف وطنية متعددة، مثل رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه وزيادة حجمها، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي.

ويسعى موسم الرياض لأن تكون عاصمة المملكة وجهة ترفيهية سياحية، ليُرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.