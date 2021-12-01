احدث الأخبار

البنك المركزي السعودي يعقد ورشة بعنوان “منظومة التقنية المالية ومستقبل الاقتصاد الرقمي”
علوم وتكنولوجيا
 كأس العرب.. «الأخضر» يستهل مشواره بخسارة مُخيبة من المنتخب الأردني
أبرز المواد
 موديرنا: جرعة اللقاح المعززة ضد المتحور أوميكرون ستكون جاهزة في هذا الموعد
أبرز المواد
 مالك “الذاير” يعلن اعتزالها منافسات الإبل
أبرز المواد
 4.5 ملايين زائر.. المستشار تركي آل الشيخ يرصد نجاحات موسم الرياض
أبرز المواد
 دولة عربية تعلن حظر تجول ليلي لغير الحاصلين على اللقاح
أبرز المواد
 الولايات المتحدة الأمريكية تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون
أبرز المواد
 «مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل».. تأصيل للتراث وتحفيز لاقتصاد المملكة
أبرز المواد
 موريتانيا تسجل 73 إصابة جديدة بكوفيد 19 وثلاث وفيات
أبرز المواد
 تنفيذية رالي حائل الدولي 2021 تستعرض استعداداتها
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يدشن مبنى محافظة الأحساء الجديد
أبرز المواد
 الصحة العالمية تحذر من متحور أوميكرون وتدعو إلى تكثيف الفحوص والتشخيص
أبرز المواد
عاجل

بعد رصد أول حالة بـ “أوميكرون” في المملكة.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين

البنك المركزي السعودي يعقد ورشة بعنوان “منظومة التقنية المالية ومستقبل الاقتصاد الرقمي”

البنك المركزي السعودي يعقد ورشة بعنوان “منظومة التقنية المالية ومستقبل الاقتصاد الرقمي”

علوم وتكنولوجيا
كأس العرب.. «الأخضر» يستهل مشواره بخسارة مُخيبة من المنتخب الأردني

كأس العرب.. «الأخضر» يستهل مشواره بخسارة مُخيبة من المنتخب الأردني

أبرز المواد
موديرنا: جرعة اللقاح المعززة ضد المتحور أوميكرون ستكون جاهزة في هذا الموعد

موديرنا: جرعة اللقاح المعززة ضد المتحور أوميكرون ستكون جاهزة في هذا الموعد

أبرز المواد
مالك “الذاير” يعلن اعتزالها منافسات الإبل

مالك “الذاير” يعلن اعتزالها منافسات الإبل

أبرز المواد

دولة عربية تعلن حظر تجول ليلي لغير الحاصلين على اللقاح

دولة عربية تعلن حظر تجول ليلي لغير الحاصلين على اللقاح
https://almnatiq.net/?p=1077100
المناطق_متابعات

في ظل التطورات السريعة والقرارات المتلاحقة في الدول بسبب  ظهور المتحور الجديد” أوميكرون”، أعلن لبنان فرض حظر تجول ليلي، للذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، وصف التدبير الجديد، بأنه أحد الإجراءات التي ترمي إلى كبح الارتفاع الأخير في الإصابات بالفيروس.

وأضاف أن حظر التجول سيبدأ كل ليلة من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، ابتداء من 17 وحتى 9 يناير المقبل.

وأوضح أن الحظر يتناول الذين لم يتلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، أو الذين لا يحملون اختبارا تم إجراؤه قبل فترة لا تزيد عن 48 ساعة.

كما نوه إلى أنه من المقرر في وقت لاحق، الإعلان عن العقوبات التي ستطبق على المخالفين.

وتشمل الإجراءات الجديدة أن تعمل الأماكن العامة والمطاعم بسعة 50 بالمئة فقط.

كما تتطلب من رواد المطاعم أو الفنادق تقديم شهادة تطعيم أو شهادة اختبار جديدة.

روابط ذات صلة

الأردن تسجل 5047 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن تسجل 5047 إصابة جديدة بفيروس كورونا
صحة الرياض تُنفّذ 14390 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة الرياض تُنفّذ 14390 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
الرئيس اللبناني يزعم أن حزب الله الإرهابي لم يرتكب أي خطأ داخل بلاده

الرئيس اللبناني يزعم أن حزب الله الإرهابي لم يرتكب أي خطأ داخل بلاده

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*