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مالك “الذاير” يعلن اعتزالها منافسات الإبل

مالك “الذاير” يعلن اعتزالها منافسات الإبل

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مالك “الذاير” يعلن اعتزالها منافسات الإبل

مالك “الذاير” يعلن اعتزالها منافسات الإبل
https://almnatiq.net/?p=1077107
المناطق_الرياض

أعلن مالك فردية المجاهيم الذاير، حمد المري، اعتزالها دخول منافسات الإبل، والمشاركة في مسابقات الفردي بمهرجان الملك عبدالعزيز بعد تحقيقها تسعة إنجازات محلية وخارجية.

وكانت فردية المجاهيم “الذاير” تصدرت منصات التتويج، وخطفت المركز الأول لستة مواسم متتالية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

كما توجت “الذاير” بالمركز الأول في عددٍ من مسابقات الإبل في دولة الإمارات والكويت، آخرها إعلان لجنة التحكيم النهائي اليوم الأربعاء تتويجها بالمركز الأول في فردي المجاهيم “جل” بالنسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

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