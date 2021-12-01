كأس العرب.. «الأخضر» يستهل مشواره بخسارة مُخيبة من المنتخب الأردني

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تلقى المنتخب السعودي لكرة القدم خسارة مخيبة في بداية مشواره ببطولة كأس العرب 2021 المقامة في قطر، بنتيجة 1 – 0 لصالح نظيره الأردني الذي حصد نقاط المباراة الثلاث.

وأقيمت المباراة مساء اليوم على ملعب ستاد المدينة التعليمية في قطر ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بالبطولة.

وقدم الأخضر أداء باهتا طوال عمر الشوط الأول مع إلغاء تقنية الفيديو هدفا لصالح «النشامى» بداعي التسلل.

وعلى الرغم من طرد أحد لاعبي المنتخب الأردني في بداية الشوط الثاني إلا أن الأخضر لم يستغل ذلك النقص العددي قبل أن يعود المنتخب الأردني ويسجل هدفا في شباك الأخضر، وأعقبه طرد لاعبي الأخضر.

وفي الثوان الأخيرة للمباراة أحرز لاعبو المنتخب السعودي هدف التعادل في شباك الأردن قبل أن يتدخل الحكم الغامبي بكاري جاساما ويلغي الهدف بداعي وجود خطأ على لاعبي المنتخب السعودي لتنتهي المبارة بنتيجة 1 – 0 لصالح المنتخب الأردني.