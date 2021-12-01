احدث الأخبار

البنك المركزي السعودي يعقد ورشة بعنوان “منظومة التقنية المالية ومستقبل الاقتصاد الرقمي”
علوم وتكنولوجيا
 كأس العرب.. «الأخضر» يستهل مشواره بخسارة مُخيبة من المنتخب الأردني
أبرز المواد
 موديرنا: جرعة اللقاح المعززة ضد المتحور أوميكرون ستكون جاهزة في هذا الموعد
أبرز المواد
 مالك “الذاير” يعلن اعتزالها منافسات الإبل
أبرز المواد
 4.5 ملايين زائر.. المستشار تركي آل الشيخ يرصد نجاحات موسم الرياض
أبرز المواد
 دولة عربية تعلن حظر تجول ليلي لغير الحاصلين على اللقاح
أبرز المواد
 الولايات المتحدة الأمريكية تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون
أبرز المواد
 «مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل».. تأصيل للتراث وتحفيز لاقتصاد المملكة
أبرز المواد
 موريتانيا تسجل 73 إصابة جديدة بكوفيد 19 وثلاث وفيات
أبرز المواد
 تنفيذية رالي حائل الدولي 2021 تستعرض استعداداتها
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يدشن مبنى محافظة الأحساء الجديد
أبرز المواد
 الصحة العالمية تحذر من متحور أوميكرون وتدعو إلى تكثيف الفحوص والتشخيص
أبرز المواد
عاجل

بعد رصد أول حالة بـ “أوميكرون” في المملكة.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين

البنك المركزي السعودي يعقد ورشة بعنوان “منظومة التقنية المالية ومستقبل الاقتصاد الرقمي”

البنك المركزي السعودي يعقد ورشة بعنوان “منظومة التقنية المالية ومستقبل الاقتصاد الرقمي”

علوم وتكنولوجيا
كأس العرب.. «الأخضر» يستهل مشواره بخسارة مُخيبة من المنتخب الأردني

كأس العرب.. «الأخضر» يستهل مشواره بخسارة مُخيبة من المنتخب الأردني

أبرز المواد
موديرنا: جرعة اللقاح المعززة ضد المتحور أوميكرون ستكون جاهزة في هذا الموعد

موديرنا: جرعة اللقاح المعززة ضد المتحور أوميكرون ستكون جاهزة في هذا الموعد

أبرز المواد
مالك “الذاير” يعلن اعتزالها منافسات الإبل

مالك “الذاير” يعلن اعتزالها منافسات الإبل

أبرز المواد

كأس العرب.. «الأخضر» يستهل مشواره بخسارة مُخيبة من المنتخب الأردني

كأس العرب.. «الأخضر» يستهل مشواره بخسارة مُخيبة من المنتخب الأردني
https://almnatiq.net/?p=1077114

المناطق_خاص

تلقى المنتخب السعودي لكرة القدم خسارة مخيبة في بداية مشواره ببطولة كأس العرب 2021 المقامة في قطر، بنتيجة 1 – 0 لصالح نظيره الأردني الذي حصد نقاط المباراة الثلاث.
وأقيمت المباراة مساء اليوم على ملعب ستاد المدينة التعليمية في قطر ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بالبطولة.
وقدم الأخضر أداء باهتا طوال عمر الشوط الأول مع إلغاء تقنية الفيديو هدفا لصالح «النشامى» بداعي التسلل.
وعلى الرغم من طرد أحد لاعبي المنتخب الأردني في بداية الشوط الثاني إلا أن الأخضر لم يستغل ذلك النقص العددي قبل أن يعود المنتخب الأردني ويسجل هدفا في شباك الأخضر، وأعقبه طرد لاعبي الأخضر.
وفي الثوان الأخيرة للمباراة أحرز لاعبو المنتخب السعودي هدف التعادل في شباك الأردن قبل أن يتدخل الحكم الغامبي بكاري جاساما ويلغي الهدف بداعي وجود خطأ على لاعبي المنتخب السعودي لتنتهي المبارة بنتيجة 1 – 0 لصالح المنتخب الأردني.

روابط ذات صلة

المنتخب المصري يفوز على نظيره اللبناني بهدف نظيف في كأس العرب 2021

المنتخب المصري يفوز على نظيره اللبناني بهدف نظيف في كأس العرب 2021
انطلاق مباراة مصر ولبنان في بطولة كأس العرب

انطلاق مباراة مصر ولبنان في بطولة كأس العرب
الجزائر يكتسح السودان برباعية في كأس العرب

الجزائر يكتسح السودان برباعية في كأس العرب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*