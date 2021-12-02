المؤسسات الأهلية السعودية تستعرض الأدوار التنموية للقطاع غير الربحي

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استضافت مؤسسة الملك خالد الخيرية، اللقاء الثاني واجتماع أصحاب السمو والأمناء والرؤوساء التنفيذيين لعدد من المؤسسات الأهلية بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين وقادة القطاع غير الربحي في المملكة.

وأشارت سمو الأميرة نوف بنت محمد الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إلى أنّ اللقاء استعرض مخرجات فرق العمل الفرعية المشكلة من منسوبي المؤسسات الأهلية المشاركة والتوصيات المقدمة حول مشروع تعزيز الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، ونموذج الخارطة الحرارية للاحتياجات التنموية الخاصة بأولويات العمل الخيري، ومشروع الملتقى السنوي للقطاع غير الربحي.

كما تخلل اللقاء جلسة جانبية إثرائية، بمشاركة عدد من الخبراء المحليين والدوليين، حول منهجيات وآليات قياس الأثر وعملية التخطيط لسلسلة الأثر في القطاع غير الربحي.

حضر اللقاء كل من صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز الأمين العام لمؤسسة الملك خالد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية” الدكتور بدر البدر، وعدد من المسؤولين التنفيذين وعدد من أمناء المؤسسات الخيرية .

يذكر أن اللقاء في نسخته الثانية ينعقد بشكل دوري لمناقشة المبادرات التنفيذية والتشاركية للدفع بالدور التنموي المنشود من القطاع غير الربحي في رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة ودور المؤسسات الأهلية السعودية في تمكين التطوع والمرأة والشباب والجمعيات الخيرية والجوامع والمنشآت التعليمية والصحية والتنموية.