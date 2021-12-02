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ايقاف مباراة ساوثامبتون وليستر لإسعاف أحد المشجعين بالمدرجات

ايقاف مباراة ساوثامبتون وليستر لإسعاف أحد المشجعين بالمدرجات
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تأخر انطلاق الشوط الثاني في مباراة ساوثامبتون ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باستاد سانت ماريز اليوم الأربعاء لما يقرب من 15 دقيقة بسبب حالة طبية طارئة في المدرجات.

وكان ساوثامبتون متقدما 2-1 بنهاية الشوط الأول لكن اللاعبين لم يعودوا إلى الملعب من أجل الشوط الثاني، وأكد الحكام وجود واقعة طبية بين المشجعين.

كما توقفت مباراة واتفورد ضد تشيلسي اليوم الأربعاء بسبب حالة طارئة في المدرجات.

وسجل يان بدناريك وتشي آدمز لصالح ساوثامبتون في الشوط الأول، وبينهما سجل ليستر هدفه عن طريق جوني إيفانز. وأدرك ليستر التعادل بعد استئناف اللعب في الشوط الثاني عبر جيمس ماديسون.

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