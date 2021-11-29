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ريال مدريد يتغلب علي بلباو ويحكم قبضته على الصدارة

ريال مدريد يتغلب علي بلباو ويحكم قبضته على الصدارة

أبرز المواد

ريال مدريد يتغلب علي بلباو ويحكم قبضته على الصدارة

ريال مدريد يتغلب علي بلباو ويحكم قبضته على الصدارة
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أحكم ريال مدريد قبضته على صدارة ترتيب الدوري الاسباني لكرة القدم وذلك عقب فوزه على أتلتيك بلباو 1-0 الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة على ملعب سانتياغو برناييو.

سجّل هدف الفوز لريال الفرنسي كريم بنزيمة (40).

وعزّز فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي موقعه في الصدارة برصيد 36 نقطة وبفارق 7 عن كل من جاره اللدود أتلتيكو مدريد حامل اللقب الذي يملك بدوره مباراة مؤجلة ضد غرناطة يخوضها في 22 الشهر المقبل، وريال سوسييداد الذي سقط في نهاية الأسبوع أمام إسبانيول صفر-1.

ويمر ريال بفترة رائعة، إذ خرج منتصراً من مبارياته السبع الأخيرة محلياً وقارياً ولم يذق طعم الهزيمة في الدوري منذ خسارته اليتيمة في الثالث من أكتوبر على ملعب إسبانيول في المرحلة الثامنة.

واقتنص ريال الفرصة السانحة أمامه للابتعاد في الصدارة قبل أن يسافر السبت الى الباسك لمواجهة سوسييداد في مباراة صعبة جداً ضد فريق تربع لفترة طويلة على الصدارة قبل أن يفقدها مؤخراً بعد تعادله السلبي مع فالنسيا والخسارة الأحد أمام إسبانيول.

كما أنّه لن يكون أمام بنزيمة وفينيسيوس جونيور ورفاقهما المتّسع من الوقت لالتقاط أنفاسهم، إذ ينتظرهم اختبارٌ شاقٌ آخر الاسبوع التالي على ملعبهم ضد الجار اللدود أتلتيكو، ما يعني أن النادي الملكي يخوض في مرحلتين توالياً اختبارين قد يحددان وجهة الدوري وهوية بطله رغم أن الموسم لم يصل حتى الى منتصفه.

ودخل بلباو الى المباراة في ظروف غير مشجعة بعدما فشل في تحقيق الفوز بمبارياته الخمس الاخيرة، كما انّ الفريق سقط في فخ التعادل اكثر من اي فريق آخر هذا الموسم (8 مرات).

ورغم افضلية ريال مدريد في الشوط الاول، من ناحية الاستحواذ والفرص، غير انّ أتلتيك بلباو نجح في احداث بعض الارباك في دفاع الفريق الملكي. لكنّ بنزيمة تمكن من اراحة “الميرينغي” وافتتاح التسجيل.

فبعد سلسلة تمريرات رائعة بين لاعبي ريال على تخوم منطقة جزاء بلباو، وصلت الكرة الى ماركو أسينسيو على مشارف المنطقة فسدّدها مباشرة، لكنّ حارس الضيوف أوناي سيمون ابعد الكرة، لتصل الى قدمي الكرواتي لوكا مودريتش الذي حاول بدوره التسديد لكنّ كرته وصلت عن غير قصد الى الفرنسي الذي حولها مباشرة داخل المرمى (40).

وسجّل بنزيمة هدفه الثاني عشر هذا الموسم معزّزا موقعه في صدارة هدّافي الدوري حيث يتقدم بفارق ثلاثة أهداف عن زميله فينيسيوس ولاعب ريال بيتيس خوانمي (9).

وشهد الشوط الثاني، خصوصاً في ربع الساعة الاخير، ضغطًا كبيرًا لرجال المدرب مارسيلينو غارسيا، ومنها فرصة خطرة لأويهان سانسيت لكنّ حارس ريال البلجيكي تيبوا كورتوا تصدى لها (76) ليتمكن ريال من الخروج بانتصار مهم سمح له بتعزيز موقعه في صدارة الليغا.

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