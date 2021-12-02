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صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية ويقود ليفربول لإسقاط إيفرتون على ملعبه برباعية

صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية ويقود ليفربول لإسقاط إيفرتون على ملعبه برباعية
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أحرز محمد صلاح هدفين ليقود ليفربول إلى فوز ساحق 4-1 على مضيفه إيفرتون في قمة منطقة مرسيسايد باستاد جوديسون بارك يوم الأربعاء ويستمر على بُعد نقطتين وراء تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومنحت تسديدة جميلة من جوردان هندرسون التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة التاسعة قبل أن يمرر لاعب الوسط كرة جميلة إلى صلاح بين المدافعين أنهاها المهاجم المصري بطريقة مميزة ليجعل النتيجة 2-صفر.

وبدا إيفرتون محاصرا لكنه نجح في العودة لأجواء اللقاء قبل سبع دقائق على الاستراحة عن طريق ديماراي جراي بعد تمريرة جيدة من البرازيلي ريتشارليسون.

وواصل أصحاب الأرض الضغط لكن ليفربول قتل المباراة عمليا بعدما اقتنص صلاح الكرة من شيموش كولمان قبل أن يضعها بهدوء في المرمى.

واختتم ديوجو جوتا الرباعية بطريقة رائعة، حيث أفلت المهاجم البرتغالي من رقابة آلان قبل أن يطلق تسديدة سكنت شباك الحارس جوردان بيكفورد عند القائم القريب.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي ونقطتين وراء تشيلسي المتصدر.

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