نصائح هامة للحفاظ على العين من الجفاف في الشتاء

المناطق_الرياض

قدمت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عدة نصائح هامة للحافظ على صحة العين في فصل الشتاء.

وقالت المستشفى، إن جفاف العين يعد من أكثر مشاكل العيون شيوعا في فصل الشتاء وذلك بسبب التعرض للهواء الجاف ومصادر الحرارة للتدفئة، مشيرة إلى أنه لتجنب قدمت 6 نصائح كالتالي:

1- لا تبالغ في تدفئة الأماكن المغلقة.

2- تجنب الجلوس قريبا من مصادر التدفئة سواء نار الحطب أو المدفئة خاصة إذا كنت مرتديا للعدسات اللاصقة.

3- تذكر أن ترمش بشكل مستمر للحفاظ على رطوبة العين.

4- استخدام قطرات ومراهم لترطيب العين.

5- احرص على زيادة حصتك من الأطعمة التي تحتوي على أومغا 3 والتي تساعد في الحفاظ على رطوبة العين.

6- لا تنسي أخذ حاجتك اليومية من الماء.