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موجة باردة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة.. الطقس المتوقع ليوم الخميس

موجة باردة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة.. الطقس المتوقع ليوم الخميس
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المناطق_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الخميس بمشيئة الله تعالى، موجه باردة يطرأ معها انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل يمتد تأثيرها خلال فترة المساء والليل الى منطقة القصيم والاجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

كما يصاحب هذه الموجه رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من تلك المناطق .

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة و الشرقية

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 22-42 كم/ساعة تصل سرعتها الى 48 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل سرعتها الى 44 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي .

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 16-36 كم/ساعة تتحول ليلاً جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 28-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل الى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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