أمير تبوك يستقبل سفير اليابان لدى المملكة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي. والوفد المرفق له الذي يزور المنطقة حاليًا.

ورحب سموه بالسفير والوفد المرافق له, متمنيًا لهم طيب الإقامة بالمنطقة, منوهًا بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب إيواي عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة تبوك، مشيدًا بما شاهده في منطقة تبوك من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية.